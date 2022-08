"Múltiples víctimas" resultaron heridas en un tiroteo reportado en el noroeste de Baltimore, Estados Unidos, según el sindicato de bomberos de la ciudad.

El Local 734 de la IAFF de Bomberos de Baltimore dijo que se enviaron cuatro unidades de EMS a la escena en las avenidas Park Heights y Shirley en Central Park Heights, reportó CBS News.

No está claro cuántas personas resultaron heridas en el tiroteo. Las condiciones de las víctimas tampoco estaban claras.

Los servicios de emergencia estaban tratando a las víctimas tanto en la escena como transportándolas al hospital.

Las condiciones de los afectados seguían sin estar claras y no se dieron más detalles sobre los eventos que llevaron al tiroteo.

Las imágenes publicadas en las redes sociales por la policía de Baltimore mostraban una cinta policial amarilla acordonando el área afectada.



Investigators are at the intersection of Park Heights Avenue and Shirley Avenue. 08.24.2022 at approximately 12:24 p.m., Northwest District officers were summoned to a multi-victim shooting scene. pic.twitter.com/rRRZM5DTvW

— Baltimore Police (@BaltimorePolice) August 24, 2022