Jerusalén.- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, expresó su "profundo agradecimiento" al príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohammed bin Salman, por su respaldo a la solución de dos Estados durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, informó la agencia oficial palestina Wafa.

Bin Salman, que se reunió con Trump ayer en Washington, afirmó que Arabia Saudita está dispuesta a unirse a los Acuerdos de Abraham, impulsados por Estados Unidos para normalizar relaciones entre Israel y países árabes, pero condicionó ese paso a la existencia de un "camino claro" hacia la creación de un Estado palestino.

En un comunicado publicado por la agencia oficial palestina Wafa, Abás calificó estas posiciones de "valientes", al considerar que reflejan "la constancia y el compromiso inquebrantable del Reino saudí con los derechos del pueblo palestino y la legitimidad palestina".

El líder palestino recordó además los esfuerzos de Arabia Saudita para impulsar la solución de dos Estados y reafirmó su cooperación con el Reino en el marco de "salvaguardar el futuro del pueblo palestino".

El presidente Donald Trump y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, durante una reunión bilateral en Riad. FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI. AFP

La incorporación de Riad a los Acuerdos de Abraham fue una de las prioridades de Trump en su encuentro con Bin Salmán, dado el peso regional del Reino.

La Administración de Joe Biden (2021-2025) intentó sumarlo también, pero los esfuerzos se vieron frustrados tras los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva israelí en Gaza.

Arabia Saudita ha reiterado que no normalizará relaciones con Israel mientras no exista una vía "creíble e irreversible" hacia un Estado palestino.

Mientras que Washington sostiene que su plan para Gaza y el actual alto el fuego son un primer paso en esa dirección, Israel ha insistido en que no aceptará la creación de un Estado palestino.

