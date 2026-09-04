Un dron ruso atacó la sede de los servicios de seguridad en Kiev, la capital ucraniana, anunció el presidente Volodimir Zelensky, y un reportero de la AFP afirmó haber visto ambulancias estacionadas cerca del lugar del ataque.

"Lamentablemente, un dron ruso impactó en el edificio central" del SBU [servicios de seguridad ucranianos], dijo Zelensky en Telegram, y añadió que el dron iba dirigido "directamente a la oficina del jefe" de esa agencia.

Añadió que el dron iba dirigido "directamente a la oficina del jefe" de esa agencia, Oleksander Poklad.

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Periodistas de la AFP vieron humo elevarse sobre el centro de la ciudad. Varias carreteras cercanas al lugar del ataque estaban cerradas.

El presidente ucraniano prometió una "respuesta apropiada, tangible".

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El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, calificó el ataque de "escalada grave" que "exige respuestas".

"Moscú ha dado este golpe precisamente cuando se reanudan los esfuerzos de paz", añadió.

Emisarios de EU irán a Kiev y Moscú

Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Kiev y Moscú, según los medios.

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El viaje a Kiev será el domingo, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, indicó a la AFP un alto responsable ucraniano.

Los enviados especiales, que ya han viajado a Moscú en varias ocasiones y cuyo desplazamiento a Kiev se negocia desde hace meses, acudirán a la capital ucraniana "el domingo", señaló el funcionario ucraniano bajo condición de anonimato.

Se trataría de la primera visita de Witkoff y Kushner a Kiev en el contexto de la guerra con Rusia.

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Ataque ruso a Kiev deja 7 heridos

La cafetería y pastelería Zavertailo, situada cerca del edificio de los servicios de seguridad, también fue alcanzada, afirmó en las redes sociales uno de los propietarios de esta cadena de establecimientos. No precisó si hay víctimas.

Siete personas resultaron heridas en este barrio de Chevchenkivski, de las cuales seis están hospitalizadas, indicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Alertas aéreas sonaron el viernes varias veces en la capital de Ucrania, blanco desde hace semanas de ataques de drones y misiles.

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