Aprovecha Trump cateo de la FBI en su residencia para impulsar su imagen, de cara a 2024

Horas después de informar que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) había allanado su residencia en Mar-a-Lago, Florida, Trump difundió un video tipo campaña en Truth Social, su red social, en el que advierte del “declive” que vive Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden.

El video, de casi cuatro minutos de duración, se difundió poco después del cateo del lunes, en el que Trump denunció que abrieron “incluso” su caja fuerte. El cateo podría estar relacionado con la denuncia de que al dejar la presidencia, en enero de 2021, Trump se llevó a Mar-a-Lago documentos confidenciales, lo que está prohibido por ley.



“Somos una nación en declive. Somos una nación que fracasa. Somos una nación que tiene la mayor inflación en más de 40 años. Donde el mercado de valores acaba de terminar la peor mitad del año en más de cinco décadas. Somos una nación que tiene el costo de energía más alto de su historia y ya no somos independientes en energía o dominantes en energía, como éramos hace apenas dos años”, dijo Trump, en un discurso que tenía como fondo el sonido de una tormenta eléctrica.



“Somos una nación que está mendigando petróleo a Venezuela y a Arabia Saudita. Somos una nación que se ha rendido en Afganistán, dejando atrás soldados muertos, estadounidenses y 80 mil millones de dólares del mejor equipo militar del mundo. Somos un país que permitió que Rusia devastara un país, matando a cientos de miles de personas, y esto sólo empeorará”, añadió.



Former president Trump posted a 3min campaign ad style video on Truth Social — giving the latest hint that an announcement of a 2024 run is imminent

(1/2) pic.twitter.com/l5ziCpWprj

— Mona Salama (@MonaSalama_) August 9, 2022