“Amenaza la vida”: EU, en alerta ante la Navidad más fría en décadas

Washington.- El servicio de meteorología de Estados Unidos advirtió este jueves sobre una tormenta invernal “única en una generación” que amenaza con causar estragos en los planes de viaje de millones de estadounidenses en esta Navidad.

Las compañías aéreas dijeron a los viajeros que se preparen para retrasos y cancelaciones luego de que un frente frío del Ártico se apoderó el miércoles del centro del país. Se espera que atraviese el medio-oeste y se dirija hacia la costa este el viernes.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió en su pronóstico que la tormenta “impactará en forma generalizada y potencialmente devastadora en el centro y este” del país.

“El frío récord y los vientos helados que amenazan la vida sobre las Grandes Llanuras se extendería el viernes por la mitad este de la nación”, indica el boletín.

También advirtió de vientos helados con temperaturas de hasta -40 grados Celsius en algunas áreas, e instó a tomar precauciones. Algunos lugares podrían ver los termómetros bajar hasta los -56 grados.

“Vientos helados de esta magnitud pueden causar congelamiento en menos de 5 minutos si no se toman precauciones” en tanto “la hipotermia y la muerte también son posibles por la exposición prolongada al frío”, advirtió.

Our colleagues @NWSWPC just released the latest Key Messages on the #ArcticBlast . Take precautions and be weather safe! https://t.co/MobJrFAlYx pic.twitter.com/2aRoUwr3eK

El NWS indicó que las fuertes ráfagas e intensas nevadas podrían causar daños graves a la infraestructura e interrumpir los viajes aéreos y por carretera.

La advertencia coincide con informes de la Administración de Seguridad en el Transporte sobre un volumen de viajes en estas fechas cercano a los niveles previos a la pandemia, con mayor movimiento el jueves.

La Asociación Automovilística estadounidense (AAA) estimó que más de 112 millones de personas harán recorridos de más de 80 kilómetros entre el viernes y el 2 de enero, la gran mayoría en auto.

La Administración Federal de Aviación advirtió por su parte que los fuertes vientos y nevadas podrían retrasar los vuelos en los principales nudos aéreos de Minneapolis- St. Paul, Chicago y Denver.

En Denver, se espera que la temperatura caiga en picada desde un máximo de 10 grados Celsius el miércoles a 26 bajo cero el jueves.

Winter weather could impact flights starting as soon as today. Be sure to visit the flight tracker tool on the @mspairport website to stay updated on any possible changes! #MSPAirport https://t.co/r5XfL5vB9R pic.twitter.com/OiHUmPrTO4

Las autoridades de la capital de Colorado abrieron el Coliseo de Denver como centro de calentamiento de emergencia.

Los meteorólogos de AccuWeather dijeron que la tormenta podría convertirse rápidamente en lo que se conoce como un “ciclón bomba”, que se produce cuando la presión cae y una masa de aire frío choca con una masa de aire cálido.

El NWS de Buffalo, Nueva York, dijo que se trata de una “tormenta única en una generación”, con ráfagas de viento de más de 105 km/hora, sensación térmica de entre 6 y 12 grados bajo cero y cortes de energía dispersos o posiblemente generalizados.

Los meteorólogos de Minneapolis describieron al fenómeno como un “evento de alto nivel que amenaza la vida” y que “debe tomarse en serio”.

En Fort Worth, Texas, el NWS dijo que esperaba que la ola de frío fuera tan devastadora como la de febrero del año pasado, cuando temperaturas bajo cero causaron decenas de muertos y dejaron sin electricidad a millones en ese estado del sur.

Y en Washington DC, los legisladores se apresuraban a acordar una amplia ley de presupuesto de mil 700 billones de dólares antes de que la tormenta complique sus planes de viaje.

Un frente de aire frío desciende desde el Ártico, provocando un descenso de las temperaturas.

Según Bob Oravec, meteorólogo jefe del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland, gran parte de Estados Unidos registrará temperaturas inferiores a la media a mediados y finales de la semana.

Las temperaturas pueden descender más de 20 grados Fahrenheit (11 grados Celsius) en tan sólo unas horas, predice el Servicio Meteorológico Nacional.

Y con los vientos también se espera que aumente, las temperaturas de sensación térmica podría caer a mínimos peligrosos muy por debajo de cero - suficiente para causar congelación en cuestión de minutos-. En algunas zonas de las llanuras, la sensación térmica podría descender hasta los -70 grados Fahrenheit (-57 grados Celsius).

Además del frío glacial, se espera que el sistema meteorológico envíe una tormenta de nieve a través del Medio Oeste hacia el final de la semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en las Llanuras, el Medio Oeste Superior y los Grandes Lagos se esperan ventiscas debido a los fuertes vientos que azotarán la nieve.

Casi todo el mundo al este de las Rocosas - alrededor de dos tercios del país - verá el clima extremo en los próximos días, dijo Ryan Maue, un meteorólogo privado en el área de Atlanta.

Aunque gran parte de la costa oeste estará protegida del frío, se espera que el frente ártico pase hacia el este y el sur hasta Florida.

En cuanto a la nieve, es probable que los habitantes del Medio Oeste sufran una “tormenta infernal”, aunque no se espera que la Costa Este se vea afectada por ventiscas, según Maue. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que algunos puntos de los Grandes Lagos podrían ver más de 30 cm de nieve el viernes.

Las fuertes nevadas y los vientos intensos podrían ser una mala noticia para los viajes, dijo Oravec. Es probable que los aeropuertos del Medio Oeste, incluido el centro neurálgico de viajes de Chicago, tengan que cerrar a medida que avance la ventisca a lo largo de la semana.

Y para los que planeen salir a la carretera para pasar las fiestas, “las condiciones de nieve blanca van a ser muy graves”, advirtió Maue.

Según Judah Cohen, experto en tormentas invernales de Atmospheric Environmental Research, se espera que este sistema meteorológico provoque un importante “latigazo meteorológico”.

El frío no durará mucho. Tras la drástica caída que mantendrá las temperaturas bajas durante una semana, “todo volverá a la normalidad”, dijo Cohen.

Poco después de Navidad, las temperaturas empezarán a subir de nuevo, de oeste a este. Es probable que se mantengan cerca de lo normal hasta finales de año en la mayor parte de Estados Unidos.

Todo empezó más al norte, cuando el aire gélido se acumuló sobre el suelo nevado del Ártico, explicó Maue.

A continuación, la corriente en chorro -corrientes de aire oscilantes en las partes media y alta de la atmósfera- empezó a empujar esta masa de aire frío hacia Estados Unidos.

Brutally cold outside, with almost all of the foothills and plains between -10°F and -20°F.

If you must head out, dress in several layers of warm clothing, boots, hats, & mittens. Take frequent warming breaks. #COwx pic.twitter.com/gnJTai8cmQ

— NWS Boulder (@NWSBoulder) December 22, 2022