Alumno lleva brownies adulterados con marihuana a la escuela; hay al menos tres intoxicados

Al menos tres estudiantes de segundo año de una escuela secundaria de la capital de Jujuy, en Argentina, se intoxicaron luego de consumir brownies adulterados con marihuana. El padre del alumno que llevó el postre se disculpó ante las autoridades y sus pares.

El hecho se conoció ayer cuando un grupo de tutores de los adolescentes que asisten al Colegio Del Salvador relató que un alumno llevó al aula un postre que fue consumido por varios de sus compañeros y compañeras. Luego de ingerirlo, al menos tres jóvenes se descompensaron y tuvieron que ser asistidas por personal médico del Hospital Materno Infantil Héctor Quintana, ubicado en cercanías de la institución.



Armaron sus brownies "embichados"

Según contó Nicolás Uriondo, padre del estudiante que llevó los brownies, “después de una fiesta de 15 el sábado pasado, entre cuatro amigos decidieron armar estos brownies embichados, como les digo yo”. En diálogo con el medio local Todo Jujuy, dijo que se quedó con tres y tuvo miedo de tirarlos en casa porque pensó que lo iban a retar o algo por el estilo y tampoco quiso tirarlos por el inodoro porque no sabía qué podía pasar. Por eso los llevó al colegio.

El hombre contó que una amiga de la pareja del chico, que va a otro colegio, fue quien consiguió las flores de marihuana con las que prepararon el postre.

“Casi todos los chicos que estaban en el hospital por la intoxicación están bien, pero no me voy a quedar tranquilo hasta que esto haya pasado. Me puse a disposición de los padres y del colegio y pediré una reunión con los padres para plantear la situación y, por supuesto, pedir disculpas”, agregó Uriondo.

Las estudiantes afectadas se encontraban compensadas, aunque permanecían en observación en un centro de salud de Jujuy bajo la atención médica correspondiente.

Tras conocerse el hecho, familiares de los alumnos se presentaron en el establecimiento educativo, ubicado en el extremo norte del casco céntrico de la capital provincial, para solicitar explicaciones a las autoridades.

Los directivos indicaron que se dialogó con los estudiantes afectados y sus familias. Luego, aseguraron que hubo “inmediata atención y seguimiento del estado de salud de los estudiantes”.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Lee también: AMLO e iniciativa privada topan costo de canasta básica en $1,129

rdmd