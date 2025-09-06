Más Información

Esteban Villegas, gobernador priista de Durango, se declara "Claudista"; expresa su apoyo a Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum; anuncia inversión de 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

Alerta por 11 desaparecidos en Amozoc, Puebla; implementan mega operativo de búsqueda

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios

Detienen a vicealmirante presuntamente implicado en huachicol fiscal; cae junto a otras siete personas

Sudán del Sur repatria a un mexicano deportado de EU en julio; fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Hay 34 mil mdp por aclarar en la CFE de Manuel Bartlett

Reportan aparición de cuerpos descuartizados en el norte de Veracruz; se desconoce el número de víctimas

Abandonan a bebé recién nacida en la Gustavo A. Madero; un ciclista que pasaba por la zona la encontró

Nueva York.- El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió este sábado un aviso de tormentas severas en el estado de y alertó de posibles tornados e inundaciones.

"Se advierten múltiples tormentas eléctricas que se aproximan al área metropolitana de Nueva York. Las ráfagas de viento superiores a 93 kilómetros por hora indican una tormenta preocupante, con rayos y ", alertó el departamento de la agencia en Nueva York en su perfil de X.

El aviso está activo hasta las 20:00 hora local (00:00 GMT) en los distritos del Bronx y Manhattan y en otros condados como Putnam, Nassau o Rockland, y también se extiende a algunas zonas de Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania.

Según el NWS, el sistema de tormentas podría causar tornados aislados y granizo del tamaño de monedas de 25 centavos.

