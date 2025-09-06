Más Información
Nueva York.- El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió este sábado un aviso de tormentas severas en el estado de Nueva York y alertó de posibles tornados e inundaciones.
"Se advierten múltiples tormentas eléctricas que se aproximan al área metropolitana de Nueva York. Las ráfagas de viento superiores a 93 kilómetros por hora indican una tormenta preocupante, con rayos y fuertes lluvias", alertó el departamento de la agencia en Nueva York en su perfil de X.
El aviso está activo hasta las 20:00 hora local (00:00 GMT) en los distritos del Bronx y Manhattan y en otros condados como Putnam, Nassau o Rockland, y también se extiende a algunas zonas de Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania.
Según el NWS, el sistema de tormentas podría causar tornados aislados y granizo del tamaño de monedas de 25 centavos.
mcc