Aíslan en prisión al exproductor de cine Harvey Weinstein por síntomas de Covid-19

Nueva York.- El antiguo productor de cine Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión por abuso sexual y violación, se encuentra en aislamiento con más de 38.3 grados de fiebre, algo que los doctores creen que se debe a que ha sido contagiado de coronavirus.

Según informó este martes la página web de entretenimiento TMZ, Weinstein no está en buenas condiciones y sufre de varios síntomas, algunos de los cuales, insiste el medio, apuntan a una infección de coronavirus.

Las fuentes de TMZ, que no nombra, apuntan que se le ha efectuado la prueba de Covid-19 al que fuera una de las figuras más poderosas de Hollywood, y que aun están esperando los resultados, pero ante sus síntomas, algunos "muy serios", los médicos han decidido aislarlo.

Un vocero de Weinstein, citado por el periódico The Guardian, dijo que éste "no se siente bien" y es "monitoreado de cerca" en prisión, pero señaló que no podía "confirmar ni negar" que el exproductor tenga Covid-19.

En caso de un resultado positivo, será trasladado al hospital de la prisión de máxima seguridad de Wende, en el norte del estado de Nueva York, donde cumple su condena.

El pasado mes de marzo ya se filtró información que indicaba a una posible infección de Weinstein, pero el diagnóstico nunca se confirmó.

Weinstein, de 68 años, sufre varios importantes problemas de salud y fue operado del corazón el pasado mes de marzo en un hospital carcelario de la Gran Manzana en el que permanecía desde el 24 de febrero, cuando el jurado lo declaró culpable de dos delitos sexuales.

Durante el juicio, mostró un serio declive en su estado, y necesitaba de un andador para desplazarse por problemas en la espalda. Además, sufre de diabetes y alta tensión.

El pasado 11 de marzo, Weinstein fue condenado a 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual a dos mujeres tras un juicio que dio voz a sus víctimas y cimentado las reivindicaciones del movimiento feminista del #MeToo, que catalizó su escándalo.

