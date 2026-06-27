Kabul.- Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este sábado la provincia de Badakhshan, en el noreste de Afganistán, y se dejó sentir en varias provincias vecinas y en la capital, Kabul, aunque hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños, según informaron las autoridades locales.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo aproximadamente a las 18:05 hora local (13:35 GMT) a una profundidad de 199 kilómetros, con epicentro en el distrito de Jurm, ubicado en una región sísmicamente activa de la cordillera del Hindu Kush.

"El terremoto fue relativamente fuerte y se sintió en la provincia de Badakhshan, así como en varias otras provincias. Según los informes que hemos recibido hasta ahora, no ha habido víctimas ni daños materiales en las zonas cercanas de Badakhshan", declaró a la EFE Mohammad Akbar Akbari, director de Gestión de Desastres de la provincia.

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El temblor se sintió en todo el noreste de Afganistán, incluida Kabul, lo que provocó inquietud entre los residentes, aunque las autoridades de facto talibanes afirmaron que las evaluaciones iniciales no indicaban ningún impacto significativo.

El sismo también se sintió en zonas del vecino Paquistán, incluido en la capital, Islamabad, y en el norte de la India. Las autoridades de ambos países no han reportado daños hasta el momento.

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La provincia de Badakhshan, situada a lo largo de la cordillera del Hindu Kush, es una de las provincias de Afganistán más propensas a los terremotos. La región sufre con frecuencia actividad sísmica, lo que la convierte en un epicentro recurrente de terremotos en el país.

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