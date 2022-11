Acusan al restaurante 'más romántico' de Nueva York de separar a comensales blancos de asiáticos

Uno de los restaurantes más románticos de la ciudad de Nueva York, ha sido criticado por una usaría de TikTok quien acuso al recinto de actos de discriminación en contra del comensales asiáticos.

Se trata del One if by Land, Two if by Sea, un restaurante exclusivo de los Estados Unidos quien asignó una zona para especial para los clientes “no blancos” que lo visitaban.

Tal como pasó en México con la cadena de restaurantes Sonora Grill, donde comensales denunciaron que personal del lugar mandaba a gente morena a los rincones “oscuros” y dejaba a la gente blanca en los lugares más privilegiados.

Annie, a través de su cuenta de TikTok compartió el video en donde se muestra un segundo nivel reducido con poca iluminación en donde se aprecia la asistencia de otras parejas asiáticas sentadas en sillas menos lujosas y mesas más sencillas que el resto.

Mientras que clientes blancos se encontraban en el primer piso, disfrutando de un inmobiliario más lujoso, una mejor iluminación, un enorme piano, así como abundante atención por parte de los empleados.

“Quiero comenzar diciendo que no tengo problemas para cenar con otras personas asiáticas. No me importa, lo que sí importa, y tengo un problema, es que las personas de color sean separadas de los blancos por blancos en establecimientos de alto nivel”, indicó.

Asimismo, en medio de las acusaciones Annie compartió reseñas del Yelp en donde otros comensales asiáticos expresaron su disgusto al visitar el lugar.

De acuerdo con el New York Post, un crítico de Yelp, Xu Z., detalló que lo hicieron esperar 40 minutos con un amigo antes de sentarse arriba, a pesar de haber reservado una mesa en el primer piso.

Mientras que un periodista gastronómico ciudadano, Min Chieh L., escribió que durante su experiencia el año pasado se priorizó a otros clientes, los meseros los ignoraron y que el capitán del restaurante era “arrogante”.

Diner Angie C. notó lo mismo, años antes “había seis mesas de asiáticos amontonadas en un rincón en el área del balcón (mi mesa incluida) sobre las que bromeamos mi novio y yo. Dijimos, '¿qué es esto, el rincón asiático?' y se rió. Pero luego, cuando bajamos las escaleras al área principal... ni un solo asiático allí. Fue algo que no pudimos evitar notar”, escribió en 2012.

Por su parte Lisa Gardner, directora de eventos especiales de One if by Land, Two if by Sea dijo a The Post en un comunicado, que el restaurante ha trabajado durante 30 años en favor de los clientes y preciso que no se discrimina a las personas por su color o nacionalidad.

“One If By Land, Two If By Sea ha estado en el negocio durante casi cincuenta años y nos enorgullecemos de nuestro servicio a nuestros clientes, independientemente de su color o nacionalidad. He trabajado en el restaurante durante 30 años y la razón por la que se ha mantenido tan popular es por la calidez que recibe cada huésped al cruzar la puerta”.

vare