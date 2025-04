Moscú.- El Kremlin aseguró, en respuesta al llamamiento de Washington de parar "ya" la guerra, que el acuerdo de paz deben firmarlo Rusia y Ucrania, y no Estados Unidos.

"El acuerdo de paz debe ser firmado con Ucrania y no con Estados Unidos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

Peskov recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró dispuesto recientemente a mantener "conversaciones directas con los ucranianos sin condiciones previas", y agregó que "dicha voluntad sigue en pie".

En cambio, resaltó, "lamentablemente, aún no hemos oído ninguna declaración o comentario por parte de Kiev, así que no sabemos si está dispuesto o no".

"Kiev plantea muchas condiciones previas, por ejemplo (un largo) alto el fuego. Esto se contradice con la postura de Putin", señaló y calificó de "desacertadas" la mayoría de las reacciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

En relación con EU, aseguró que Rusia valora "los esfuerzos denodados" de la actual Administración estadounidense, aunque insistió en la necesidad de solucionar las causas "primigenias" del conflicto.

"Comprendemos que Washington quiere un rápido éxito en este proceso. Al mismo tiempo, entendemos que las causas primarias de la crisis ucraniana son demasiado complejas para resolverlas de la noche a la mañana. Hay muchos matices, que hay que considerar", dijo.

En cuanto a una posible reunión entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, Peskov también destacó que los contactos directos al máximo nivel siempre son eficaces y ayudan a "limar asperezas".

Añadió que, "en caso de necesidad", se entablará dicho contacto, ya que los canales de comunicación entre Moscú y Washington se han restablecido.

"Nosotros aún confiamos en que los esfuerzos de EU tengan éxito y el presidente Putin está dispuesto a (apoyar) ese proceso", afirmó.

Peskov insistió en que Putin apoya un alto el fuego y un arreglo político-diplomático, pero antes hay que responder a unas cuantas preguntas, en alusión a quién garantizará el respeto de dicha tregua y que Kiev no lo aprovechará para reagruparse y rearmarse.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la necesidad de acabar "ya" la guerra de Ucrania.

"El secretario subrayó a su homólogo ruso los próximos pasos en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y la necesidad de poner fin a la guerra ya. Estados Unidos se toma en serio la tarea de facilitar el fin de esta guerra sin sentido", informó la víspera el Departamento de Estado en un comunicado.

