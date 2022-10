Actriz iraní de Netflix se una protesta de mujeres: con burka o desnuda “es tu opción y está bien"

Las manifestaciones para exigir justicia tras la muerte de Masha Amini a manos de la policía moral, y en reclamo de libertad, continúan en Irán, igual que las muestras de solidaridad.

La actriz Elnaaz Norousi, de 30 años y quien participa en la serie de Netflix "Juegos Sagrados", decidió sumarse al apoyo de una manera peculiar: en su cuenta de Instagram publicó un video donde aparece tapada de pies a cabeza, con un mensaje que dice: “Si esta es tu opción, ¡está bien!”. Luego se quita el cubrebocas, con el mismo mensaje.

Poco a poco, la actriz se va quitando todas y cada una de las prendas de vestir que lleva, hasta quedar en ropa interior. “Y si esta es tu opción, ¡También está bien! Mi cuerpo, mi decisión”, señala, antes de quitarse el top y taparse el pecho con los brazos. “Mujer, vida, libertad”, señala el video.

Poco después, Instagram lo eliminó, a pesar de que no incumplía norma alguna. Pero periodistas como Sujeet Swami lo recuperaron y publicaron en Twitter.



La actriz también ha posteado en Facebook su apoyo a las iraníes que han tomado las calles desde la muerte de Masha Amini, la joven de 22 años que fue detenida por llevar mal puesto el velo islámico y murió bajo custodia policial, el 16 de septiembre.

En las protestas, las iraníes se han quitado el velo; en algunos casos le han prendido fuego. Otras han optado por cortarse un mechón de cabello, en señal de protesta y duelo.

Según la investigación de las autoridades iraníes, Amini murió por una enfermedad preexistente y no por la golpiza que recibió al ser detenida.

Norousi expresó su decepción porque el mundo no se ha solidarizado con las protestas iraníes como lo hizo tras la muerte del afroestadounidense George Floyd. Sin embargo, se declaró orgullosa de la “unidad de mi pueblo, en Irán.

Y no sólo allí: en Toronto, San Francisco, Los Ángeles, Frankfurt, Berlín, París”, enumeró. También ha elogiado la valentía de las mujeres iraníes.

No todos están de acuerdo con lo que hizo Norousi. La activista Zeenat Shaukat, por ejemplo, dijo que la actriz cruzó la línea. “Se trata de decencia sin importar que sea tu cuerpo no puedes mostrárselo al mundo sin ropa”, dijo en una entrevista a Indian Today.



Este miércoles, las fuerzas de seguridad iraníes dispersaron con balas y gases lacrimógenos nuevas manifestaciones. Las ONGs estiman que las protestas que comenzaron hace casi un mes habrían dejado al menos 108 muertos, muchos de ellos menores.

Los cantos de los manifestantes fueron interrumpidos por los sonidos de bala en las ciudades de Isfahán y Karaj, así como en la ciudad natal de Amini Saqez, según vídeos difundidos por dos organizaciones por los derechos humanos basadas en Noruega.

Los disparos se oyeron en Isfahán en medio de las “protestas y huelgas a nivel nacional”, dijo Iran Human Rights (IHR) en un video que colgó en Twitter, y en Saqez, según el grupo por los derechos kurdos Hengaw, que reportó que después “las fuerzas de seguridad huyeron”.

En Teherán, las fuerzas del orden lanzaron gas lacrimógeno para dispersar una manifestación de abogados que coreaban "Mujer, vida libertad", según imágenes difundidas por IHR. Al menos tres abogados fueron detenidos, según el diario reformador Shargh.

