Robbie Williams motiva a la Selección de Inglaterra con concierto privado en Qatar

El cantante Robbie Williams cantó este miércoles para la selección inglesa con la intención de motivar a los jugadores de cara a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 de este sábado a Francia.

Según informa este jueves el diario "Telegraph", fue el entrenador Gareth Southgate, quien pidió al ex componente de los "Take That" que diera ese pequeño concierto en el cuartel general de las Tres Rosas en Al Wakrah, municipio situado junto a Doha.



Williams tomó así el relevo de Ed Sheeran, que fue el encargado de cantar ante los jugadores "Three Lions", el himno de la selección inglesa, durante la pasada Eurocopa, en la previa del enfrentamiento de octavos de final contra Alemania.

El experimento dio buen resultado, porque los ingleses superaron aquella reedición de la semifinal de la Eurocopa de 1996, aunque en esta edición con mejor suerte, puesto que superaron aquella ronda y llegaron a la final, donde cayeron en la tanda de penaltis contra Italia.

Inglaterra busca ahora pasar por segundo Mundial consecutivo a semifinales contra la campeona del mundo, después de que en 2018 Croacia les privara de la final.