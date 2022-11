Qatar 2022: Nueve preguntas a Lionel Messi: “Es quizás mi último Mundial”

Apareció Lionel Messi en la sala de prensa del IBC. Una sala de prensa repleta. Nadie más cabía, nadie quería dejar su lugar. Flashes, muchos disparos de cámaras y nueve preguntas para el astro, quien confesó: “Este puede ser mi último Mundial”.

Se sienta, se encoge de hombros. Ríe tímidamente. No habla muy duro, sí algo despacio.



-¿Cómo te sentís?

“Me siento muy bien, muy bien físicamente. Llego en un gran momento. Entrené diferenciado por precaución, pero nada raro”.

-¿Este Mundial lo vives diferente?

“Es otro momento, los otros son al final de temporada, después de muchos juegos tiene un mes para preparar el inicio del torneo del mundo, y ahora no tuvimos tiempo de eso. Pero sabíamos que iba a ser así y llegamos bien. Es especial, es un Mundial, la atmosfera que se vive antes del primer juego siempre es especial”.

-¿Es tu quinto Mundial, te sientes diferente?

“No me siento especial, no he hecho nada especial. Lo trabajé como siempre, como en toda mi carrera; sí seguro que es mi último mundial y mi última oportunidad, pero más allá de eso no hice nada especial”.



- ¿Qué esperas de Arabia?

“Esperamos hacer lo mismo con este grupo que siempre, crecer juego a juego. El grupo se siente bien en lo grupal… Esperamos un juego difícil por lo que significa el comienzo de un Mundial, hay muchos que se estrenan y cada uno maneja como puede su ansiedad y los nervios, pero después de cinco minutos seguiremos haciendo lo mismo de siempre y respetando al rival”.

- Todos quieren que sea tu Mundial.

“Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina desee que sea campeón. Soy un agradecido por el cariño que he recibido, donde he ido me tocó recibir cariño. Me pone feliz eso”.



-¿Esta Argentina llega mejor que los equipos anteriores?

“No sé si estamos mejor que los anteriores, pero me recuerda mucho lo que vivimos con el grupo en el 2014 y eso te da mucha confianza”.

-¿Es tu momento más feliz?

“No sé si sea el más feliz, pero me siento muy bien… Quiero vivirlo con mucha intensidad y disfruto cada momento que me toque vivir. Hoy disfruto mucho más de todo esto. Antes no lo pensaba, sólo jugaba cada tres días y no te daba tiempo de disfrutar. Hoy lo disfruto mucho y quiero jugar cada vez más y seguir ganando… Antes pasaban muchas cosas importantes que me pasaban desapercibidas”.

-¿Qué decirle a los compañeros de equipo?

“Que haya ilusión, ganas y querer volver a intentarlo, no quedarse con las ganas… No hay que quedarte con las dudas de qué hubiera pasado si no lo intentas. A su edad no me daba cuenta de lo que se está viviendo”.



-¿Hoy eres más líder que antes?

“La edad te hace ver las cosas de otra manera, de darle importancia a los pequeños detalles. Los detalles hay que disfrutarlos”.

Alguien gritó: “Messi campeón del mundo”. El astro se sonrió y se fue.

