Tras conocerse que ha habido algunos acercamientos entre Javier Hernández y Gerardo Martíno, el técnico de la Selección Nacional aseguró que nadie ha influido en la no convocatoria del atacante del LA Galaxy y reiteró que su 9 para la Copa del Mundo es Raúl Jiménez.

"Es cierto también lo que dijo Javier de que hemos tenido comunicación... Nosotros todavía estamos con Raúl que sigo insistiendo que es nuestro delantero centro de nuestro referente y sobre el cual tenemos que ayudar a que recupere su mejor versión, además de Henry que está con nosotros y Santiago que también está con nosotros más la recuperación que esperamos de Funes Mori, hoy están ellos y en el futuro cercano ya veremos".



Lo que también reitero es que no por tener reuniones con futbolistas quiere decir que van a ser convocados y mucho menos que irán al Mundial. nunca dije que una reunión indicaste

"Me junto con el futbolista, escucho al futbolista y le hablo al futbolista y ahí lo que hacemos es juntarnos y poder tratar el problema, si mi reunión genera algún tipo de compromiso tendríamos 70 jugadores en la selección porque me junté con muchos y eso no significa absolutamente nada", añadió el Tata, quién explicó respecto a la injusticia que se puede crear por un jugador que no ha estado en buena parte del proceso y llegaría en la última parte del mismo, "entendemos que muchas veces ustedes me pregunten si puede haber algún tapado o alguno que entre de último momento y ese jugador estaría prácticamente en una situación totalmente similar, un jugador que no participó en las eliminatorias que se sube de último momento, lo normal es que no suceda esto y que suceda sólo un poco a situaciones porque tampoco le podemos cerrar las puertas a los jugadores que pueden estar en un buen momento, específicamente sobre lo que tú me preguntas juntarme con un futbolista como Javier o charlar a través de un Zoom o por teléfono no significa que yo esté asumiendo ningún tipo de compromiso".

Martino añadió que no tuvo que consultar con los líderes de equipo cuando tomó la decisión de no convocar a Hernández, así como tampoco lo haría en caso de querer llamarlo de nueva cuenta.



