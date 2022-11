La Selección de Brasil enfrentó a Suiza este lunes en actividad de Grupo G de la Copa del Mundo de Qatar 2022, un duelo que tuvo muchas figuras en las tribunas del Estadio 974.

Entre los que destacaron los brasileños Roberto Carlos y Ronaldo, siendo este último el más aplaudido y al mismo tiempo el elegido por FIFA para ser 'trolleado'.



El legendario exjugador del Real Madrid fue captado por las cámaras de televisión que son dirigidas por el máximo organismos del futbol en las tribunas, para segundos después tomar a un aficionado con la camiseta brasileña y el peinado de Ronaldo en la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002.

Ronaldo Nazario is paying now for his own craziness pic.twitter.com/E7WTrPEFAO

— Troll Football (@Troll_Fotballl) November 28, 2022