Messi podría estar a la altura de Pelé y Maradona si Argentina gana en Qatar 2022

Lionel Messi está a punto de escalar hasta el pináculo máximo de la gloria futbolística.

Durante muchos años, se ha debatido si el atacante argentino puede codearse con los grandes, sentarse a la altura de Pelé o Diego Armando Maradona.

Muchos ponían como obstáculo que Messi no ha levantado la Copa del Mundo, pero si Argentina vence a Francia en la gran final de Qatar 2022, ya no habrá ningún pretexto, podrá comer del mismo plato de O Rei o del llamado D10S.

“Poner a Messi a la par de figuras como Pelé o Maradona es muy válido. Si gana la Copa del Mundo, pues es mucho más”, menciona Antonio Carbajal, la Tota, quien enfrentó al brasileño en dos Copas del Mundo (1958 y 1962). “Sólo digo que Pelé hacía jugar mejor hasta al más malo, y si Messi logra lo mismo...”.

Fernando Quirarte, quien tuvo enfrente a Maradona en varios juegos durante los 80, coincide: “Decir que nuestros tiempos fueron mejores que los actuales es obsoleto. Vi jugar a Pelé, enfrenté a Diego, he visto jugar a Messi. En lo particular, me quedo con Maradona, pero no podemos negar que Leo está a su altura y, si logra el título del mundo, mucha polémica puede terminar”.

No habrá más excusas.