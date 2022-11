Erick Sánchez: Esta Selección Mexicana está para hacer historia en Qatar 2022

Aún sin superar el duro golpe que significó haber quedado fuera del Mundial Qatar 2022, Santiago Giménez, Erick Sánchez y Jesús Angulo, volvieron a México para iniciar sus vacaciones.

Los tres elementos, cortados de la lista definitiva de Gerardo "Tata" Martino, arribaron a la Ciudad de México este martes, con un objetivo en mente: buscar estar en la Copa del Mundo de 2026.

Santi Giménez, atacante del Feyenoord de la Eredivise, hizo su arribo sin dar explicaciones, pero con el cariño de la afición, que en todo momento le pidió foto.



Acompañado de su madre y representante, el surgido de Cruz Azul simplemente agradeció la presencia de los medios de comunicación y se dijo contento por el respaldo de los aficionados.

Erick Sánchez, futbolista del campeón Pachuca, no ocultó su tristeza tras perderse el Mundial Qatar 2022, pero confía en estar para 2026.

"El sueño lo teníamos. Estamos tranquilos y ahora hay que seguir trabajando. No queda en mí, yo sabía que él iba a tomar su decisión, y lo dije desde el principio, esto era difícil, pero bueno aquí estamos... Me veo jugando ese Mundial (2026) que es lo que todos queremos", declaró a su llegada al AICM.

El 'Chiquito' negó que las jerarquías hayan sido determinantes para que Gerardo Martino eligiera a sus 26 futbolistas para la justa qatarí.



"Yo creo que no, no hay jerarquías. Sabemos la calidad que tiene (Héctor) Herrera también, creo que todos estamos conscientes del jugador que es, el compañero que es, no queda más que seguir trabajando", aseveró el joven mediocampista.

Sánchez lució cabizbajo, pero envió a sus compañeros los mejores deseos y aseveró que este conjunto nacional tiene todo para hacer historia en la próxima Copa del Mundo.

"Esto nos va a ayudar mucho, nos da madurez, saber cómo llevar las cosas. Estábamos conscientes de esto. Yo creo esta Selección está para hacer historia, no sólo el quinto partido sino llegar más lejos", concluyó el canterano de los Tuzos.

