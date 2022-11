Cesc Fábregas saltó en defensa de Messi tras el enojo de Canelo

El encuentro entre la Selección Mexicana y Argentina el pasado 26 de noviembre en el Estadio Lusail, dejó picantes tuits de varias figuras del espectáculo y del deporte. El partido finalizó con una victoria de la “Albiceleste” por 2-0 con goles de Lionel Messi (PSG) y Enzo Fernández (Benfica). Lo que siguió después fueron los videos e imágenes de festejo de los aficionados argentinos y los mismos jugadores en el vestuario.



Lo primero que vi al abrir twitter fue todo el desmadre que ha generado este video en el vestuario de argentina con Leo Messi pic.twitter.com/wvJBkuT1VV — Yari Edebaldo (@yari_trevino) November 28, 2022

Horas después de este resultado un poco comprometedor para el “Tricolor”, por la obligación de sumar puntos en el próximo encuentro con Arabia Saudita, comenzó a circular un video en las redes sociales de los jugadores dirigidos por Scaloni en el vestuario, festejando el triunfo del plantel y la suma de tres puntos en la tabla de posiciones de la fase de grupos.



Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Quien estuvo atento a los movimientos del capitán de Argentina dentro del vestuario, entre tanto festejos y cánticos, fue Saúl “Canelo” Álvarez. El máximo orgullo del país en boxeo se pronunció acerca de un gesto que no le gustó de Lionel Messi con la playera de la Selección Mexicana. Lo que siguió luego fue una catarata de comentarios y respuestas de los internautas que apoyaron al pugilista en su descargo y otros que salieron al cruce por reprocharle que estaba equivocado.

El descargo Cesc Fàbregas

Entre los deportistas que salieron a apoyar y a defender a Messi de cualquier acusación de Canelo, se encuentra Cesc Fàbregas, quien le ha respondido al boxeador a través de Twitter, como muchos otros colegas. “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”.



Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante. https://t.co/dWwFKXdIUS — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 28, 2022

La defensa en las redes sociales de Fàbregas hacia “La Pulga” no terminó allí, el ex compañero del 10 argentino (de Barcelona) recibió más de 3 mil respuestas de parte de los internautas, 14 mil retuits y 200 mil “Me gusta”. Mientras algunos siguieron apoyando a Canelo en su planteo, de haber sido insultado por el trato a la playera de México; otros insistieron en que no hubo tal conducta de Messi y que es algo que sucede en los vestuarios, donde las camisetas siempre quedan sudadas y tiradas en el piso.