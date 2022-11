Byron Castillo habló por primera vez tras quedar fuera de Qatar 2022

La lista de los 26 jugadores de Ecuador fue presentada y la sorpresa para los aficionados al deporte rey, sobre todos de los seguidores de “La Tricolor”, se dio por la ausencia del defensor protagonista de polémicas con el TAS y las selecciones de Chile y Perú: Byron Castillo. El jugador del Club León no irá definitivamente al Mundial de Qatar 2022.

Al respecto de esta decisión de Gustavo Alfaro y los integrantes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se dieron varios comunicados. Por una parte, esta entidad dejó claro que la ausencia de Castillo tiene sus motivos en las posibles sanciones o determinaciones que puedan surgir de parte del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).





Byron Castillo con la camiseta de la Selección de Ecuador. Fuente: Instagram @byron4590

Otro de los comunicados vino de parte del abogado del futbolista de 24 años, que mencionó contundentemente en Twitter: "Habrá que esperar a que la FEF o el técnico expliquen la razón... Ahora sería tan irresponsable cómo interpretar un comunicado de prensa como han hecho con lo del TAS".

Desde la FEF explicaron que el deportista no podrá ir al Mundial de Qatar 2022 porque la decisión fue tomada por la resolución del TAS frente a la apelación de Perú y Chile por su nacionalidad (ya que estos países reclaman que no nació en Ecuador). Según la entidad, la información que hay en el pasaporte del jugador es falsa y por ende la FIFA lo tomará como tal. Sin embargo, esto no quiere decir que la Federación esté de acuerdo con la determinación, ya que intentará revertirlo con muy pocas esperanzas, pero también dejó claro que quiere preservar al combinado nacional de problemas.



Storie de Instagram con el mensaje de Byron Castillo. Fuente: Instagram @byron4590

El silencio también se rompió de parte del protagonista de esta historia. Byron Castillo se manifestó a través de las stories de su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 387 mil personas. El mensaje del lateral derecho fue directo para sus compañeros, pero también ironizó acerca de su situación actual: "Orgulloso de ustedes menores, los quiero un mundo. Vamos con fe, apuesto todo a ustedes. El sueño mío no termina, aquí sigo de pie y firme contra todo. Me encanta esto, sino fuera así mi vida, fuera bien aburrida".