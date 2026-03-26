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Una camioneta de transporte escolar volcó la mañana de este jueves en calles de la , lo que generó movilización de cuerpos de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió sobre la calle Amores, a la altura de Concepción Beistegui, en la colonia Del Valle Norte, donde una unidad tipo van de transporte escolar, de la empresa Cotrep, terminó recostada sobre su costado derecho tras verse involucrada en un percance con un vehículo particular.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta colisionó con un automóvil, también de color blanco, lo que derivó en la volcadura de la unidad escolar.

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Al lugar acudieron elementos de la policía preventiva, así como personal del Heroico Cuerpo de , quienes realizaron maniobras para reincorporar el vehículo a su posición normal y llevaron a cabo labores de limpieza sobre la cinta asfáltica para evitar riesgos a otros automovilistas.

Asimismo, personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez evaluó la situación e informó que no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de involucrados a hospitales.

Durante las labores, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada. Tras concluir las maniobras, los servicios de emergencia se retiraron del sitio y la circulación fue restablecida en la zona.

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