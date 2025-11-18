Tres de los detenidos tras la marcha de la Generación Z del sábado 15 de noviembre fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones dolosas en contra de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

En una audiencia realizada la tarde de este martes 18 de noviembre, un juez de control con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte encontró elementos suficientes para procesar a Daniel David Rocha González, de 20 años de edad; a José Luis Matus Altamirano, de 22 años; y a Enrique Sosa, de 23 años.

Los tres sujetos llevarán su proceso en libertad bajo la medida cautelar de firma periódica cada 15 días, con la condición de no acercarse a las víctimas ni comunicarse con ellas, informaron fuentes ministeriales.

Lee también: "Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

En la misma sesión se buscó determinar la situación de otros cinco imputados: José Enrique Arriendos, Sergio Velasco Rodríguez, Bryan Mario Mora, Bryan Olivares y Eduardo Carrión, cuya defensa solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo viernes al mediodía.

A los cinco se les fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que continuarán privados de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

De estos, el juez determinó que a Eduardo Carrión se le realice el Protocolo de Estambul para determinar si hubo tortura tras su detención.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr