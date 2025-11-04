Máximo Axel “N”, ex trabajador del extinto abogado Jesús “H”, quien murió prisión por el asesinato de la cantante y esposa Yrma Lydia G., fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de auxiliador, en perjuicio de la intérprete.

En continuación de audiencia, el ministerio público confirmó la imputación en contra del posible implicado a quien el juez le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Máximo Axel “N”, quien se desempeñó como chofer del fallecido abogado Jesús H, fue detenido el 29 de octubre, en Ixtapaluca, estado de México.

Se le imputó proporcionar el arma al extinto abogado Jesús “H”, para cometer el crimen y posteriormente sacarla del restaurante y ocultarla.

Dicha arma fue recuperada posteriormente tras un cateo por autoridades de CDMX, el arma con la que se cometió el crimen el 23 de junio de 2022, en el restaurante Suntory, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Por el asesinato de Yrma Lydia, de 21 años, cantante de música regional, también se encuentra preso Benjamín “N”, quien fuera escolta del citado abogado, quien murió en el Reclusorio Norte el 4 de octubre de 2022

