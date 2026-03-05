Más Información

Atizapán de Zaragoza, Méx.— Fueron vinculados a proceso tres sujetos identificados como Juan Manuel “N”, Julio César “N” y Eduardo Alair “N”, por el homicidio de un menor de edad dedicado al servicio de valet parking.

De acuerdo con la investigación, el pasado 9 de noviembre de 2025, el menor se encontraba trabajando al exterior de un bar ubicado en San José del Jaral, cuando un individuo salió del establecimiento y le reclamó que no podía realizar la actividad de valet parking sin su autorización.

El sujeto habría llamado a los otros dos imputados, quienes amenazaron con armas de fuego al menor para que se retirara del lugar y, ante la negativa , Eduardo Alair “N” y Julio César “N” le dispararon y lo mataron.

