Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron humo las estaciones Centro Médico y Etiopía de la Línea 3.

Aunque el Sistema de Transporte Colectivo informó que ya se revisaron las zapatas, no se ha confirmado el motivo ni las estaciones afectadas.

"Buenos días reportando desde Centro Médico se registra densa niebla (No vayan a creer que es un vagón con humo) lindo día, puñetones", escribió Leo Parra en su cuenta de X ( antes Twitter).

"Bueno para no variar pero no se si ya esto es normal en los trenes dejan pasar 5 minutos y vámonos aquí no ha pasado nada,es #Etiopia de #Linea3 me imagino que ya va a empezar a sufrir retrasos la línea, suerte a todos", dijo Ángel Urbina.

🔴 ¡ATENCIÓN! La mañana de este martes usuarios del Metro reportan humo en las estaciones Centro Médico y Etiopía de la Línea 3



📹 #VIDEO Especial pic.twitter.com/N0WNv8C8ed — El Universal (@El_Universal_Mx) September 5, 2023

bmc