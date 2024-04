“Antes bañábamos a cinco o seis perros al día, ahora bañamos uno cada dos días, desde hace más o menos dos semanas”, afirmó Fernanda, recepcionista de la Clínica Veterinaria San Francisco, en la colonia Del Valle.

Encargados de veterinarias y estéticas caninas de las colonias afectadas por el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez afirmaron que la cantidad de dueños que llevan a sus perros ha reducido drásticamente, hasta el punto de cancelar servicios.

“Desde las dos estamos sin trabajo y hoy sólo nos han traído cuatro perros. Normalmente nos traen 10. En un día normal dejaba a mi último perro a las seis o siete de la tarde, y hoy llevo desde las dos sin hacer nada”, contó Ediberto, otro bañador de perros.

Adjudicó la falta de servicios al miedo de vecinos de Benito Juárez de dejar a sus mascotas para ser bañadas con agua contaminada.

“Yo creo que muchos tienen miedo por el tema de que el agua huele como a gasolina, y seguro por eso no han de querer que los lavemos en esta agua y se enfermen. Antes de esto no teníamos tema alguno”, comentó.

Ediberto no ha percibido ninguna afectación en el agua de su negocio, y externó que el líquido con el que baña a los pocos perros que atiende sale sin ningún color u olor extraño.

“Nosotros no hemos tenido ningún tema del agua, los vecinos dicen que sí, pero supongo que va por edificios, y varios se han quejado del tema, pero aquí en el negocio todo ha ido bien en ese aspecto”.

Ediberto confió en que se resuelva el problema del agua contaminada pronto para que el negocio regrese a la normalidad, ya que si este nivel de servicios sigue en descenso, podría percibir afectaciones en su trabajo.

“Esto puede afectar en las ventas porque es un muy buen ingreso para el negocio el baño, también vendemos comida y productos, pero casi la mitad del ingreso del negocio es el baño de perros y de no mejorar nos puede afectar”, añadió.

Así lo confirmaron algunos habitantes de la zona, quienes no sienten la seguridad de llevar a sus mascotas a bañar con las recientes condiciones en las que han encontrado el agua de la alcaldía.

“Algunos perros de la colonia se han puesto muy mal. Aquí en la colonia Del Valle hay muchas estéticas y son las que más están sufriendo porque nadie quiere llevar a sus perros a bañar”, comentó Adalid, habitante de Benito Juárez.

Se mantienen compras de garrafones

“Es un caos, imagínate, toda contaminada [el agua], no hay para tomar; es un problemón”, denunció Amalia, vecina de 70 años de la colonia Del Valle.

Aseguró que va a cumplir un mes que percibe un intenso olor a combustible en el agua de su vivienda y se bañó durante dos semanas con lo de la cisterna, pero no tiene confianza. “No tomamos de esa agua [de la cisterna], comprábamos garrafones, pero para hacer el quehacer sí”, expuso.

Para esta vecina, no es suficiente el agua potable que el Ejército Mexicano ofrece en los parques San Lorenzo y Alfonso Esparza Oteo, pues es necesario la compra de sus garrafones, además de ir a rellenarlos a los módulos de atención.

“Ay, no, sigo comprando garrafones pero no alcanza. ¿Saben cuántas vueltas tengo que dar? No tengo 10 años”, mencionó la adulta mayor.

Don Armando, vecino de la zona, aseguró que ha continuado con el consumo de garrafones de agua potable, pues sigue sin tener la confianza para utilizar el líquido de la cisterna.

“Al principio olía bastante al solvente, pero no sé si ya se esté acostumbrando uno o ya está disminuyendo”, dijo a EL UNIVERSAL.

Sofía, habitante de la colonia, dijo que ya no sabe si está contaminada o no, o simplemente ya se acostumbró al olor. “Pues es que ya nos acostumbramos. Hace rato el agua del baño salió como con mucho color”, indicó.