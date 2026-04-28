La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer que los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares de la Ciudad de México —conocidos como Verificentros— suspenderán el servicio el viernes 1 de mayo de 2026, con motivo del Día del Trabajo.

Informó que el servicio se reanudará el 2 de mayo en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Además, los días 1 y 5 de mayo se suspenderá la operación en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes.

La dependencia detalló que los servicios de esta área reanudarán actividades los días 4 y 6 de mayo, respectivamente, en su horario habitual de 9:00 a 14:00 horas.

Ante esto, la secretaría solicitó a los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades en el periodo referido.

En tanto, el Metro informó que este viernes 1 de mayo tendrá horario especial. En redes sociales, el organismo detalló que este viernes el servicio operará con horario de día festivo, es decir, de 7:00 a 24:00 horas.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más