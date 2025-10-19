La alcaldía Venustiano Carranza recolectó poco más de 40 toneladas de víveres a través del centro de acopio en la explanada de la demarcación, para apoyar a las familias afectadas en Hidalgo, Puebla y Veracruz por las intensas lluvias provocadas por la tormenta Jerry.

El centro fue instalado por la alcaldesa Evelyn Parra y coordinado con las autoridades de Protección Civil.

La demarcación precisó que se recaudaron alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa, medicamentos básicos, agua embotellada, cobijas, colchones, productos de limpieza y alimento para mascotas, además de dulces para los niños.

Venustiano Carranza envía más de 40 toneladas de ayuda a familias afectadas por lluvias en el país. Foto: Especial

“Todo lo reunido fue clasificado y está siendo entregado directamente en las manos de las familias que más lo necesitan, priorizando la atención inmediata a los municipios más afectados”, expuso.

La alcaldía aseveró que el acopio fue posible gracias a la suma de voluntades de trabajadores, vecinos, comerciantes y elementos de las coordinaciones territoriales, quienes acudieron con donativos en una muestra de lo que puede lograr en conjunto el gobierno de Venustiano Carranza y la participación ciudadana ante situaciones de emergencia.

Evelyn Parra expresó su agradecimiento a su equipo de trabajo y a los habitantes de Venustiano Carranza por su generosa respuesta, que permitió juntar toda esa ayuda y subrayó que la empatía y la acción solidaria son valores constantes en su gobierno.

Esta jornada se suma a las acciones que la alcaldesa ha impulsado en respuesta a diversas emergencias, como el envío de 40 toneladas de víveres tras el huracán Otis en Acapulco en 2023; el despliegue de brigadas y pipas de agua por el huracán John en Guerrero y Oaxaca en 2024; y la entrega en julio de más de 23 toneladas de insumos básicos para las familias afectadas por el fenómeno Erick en Oaxaca.

