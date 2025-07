Una semana después de las lluvias torrenciales que cayeron hace un mes y pegaron principalmente a habitantes de la colonia Ejército de Oriente II, en la alcaldía Iztapalapa, el Gobierno capitalino entregó apoyos de entre 5 y 25 mil pesos a los afectados, mientras la aseguradora paga las indemnizaciones por los daños; sin embargo, vecinos aseguran que no fueron suficientes para comprar todo lo que perdieron en la inundación del 2 de junio.

A don José Amezcua le dieron 15 mil pesos, los cuales se los acabó ese mismo día. “No, ya se me acabaron, me faltó mucho. Se me acabó muy rápido, no alcanza el dinero, está muy caro todo”, platica el señor de 86 años.

Asegura que ese apoyo le alcanzó apenas para dos colchones que se le echaron a perder, fundas, almohadas y un refrigerador pequeño. “Yo les agradezco, pero con eso no puede hacer uno nada”.

Comenta que le hacen falta trastes que perdió, unos muebles, una lavadora, aspiradora, estéreo, televisión y el piso, que ya ni quiere pensar cuánto cuesta, pues con esos 15 mil pesos no es opción cambiar la loseta que se levantó debido a la humedad.

El 2 de junio en la Ciudad de México cayó una lluvia torrencial que el Gobierno capitalino calificó como la peor en siete años, por lo que de manera emergente destinó 11 millones 630 mil pesos en 736 apoyos que fueron desde los 5 hasta los 25 mil pesos, dependiendo de las afectaciones.

Sin embargo, a Juan Carlos Sánchez, quien recibió el monto más alto (25 mil), la mayor parte del dinero se le fue en la cama de su suegra, quien requiere de una especial por la escoliosis que padece.

“El dinero que dieron no fue suficiente, con 25 mil pesos el puro colchón [de su suegra] cuesta 15 mil pesos, y es que ella usa uno especial. Entonces, lo que dan no sirve de mucho, pero de una u otra forma de lo perdido lo que aparezca”, lamenta el afectado.

El resto, explica, se fue en colchones para los demás integrantes de la familia, por lo que “deberían hacer un censo más profundo, ver que nosotros con la cama de mi suegra pues necesitaríamos, aunque sea, un poco más”.

A unas casas vive Catalina González, quien también fue censada en color rojo, por lo que recibió 25 mil pesos, pero comenta que tampoco le fueron suficientes: sólo le alcanzó para comprar un microondas y una lavadora.

“Estoy agradecida, pero eso ya se nos acabó. Nos faltó comprar mucha ropa, muchos trastes y, como yo ya no trabajo y mi hijo falleció hace dos meses, que era quien nos mantenía, ahora sólo me ayuda una nieta y no podemos con eso”, expone la adulta mayor.

Temen que la aseguradora no pague

Los vecinos siguen esperando que la aseguradora contratada por el gobierno responda por los daños, pues hasta el momento únicamente los censaron.

José Amezcua, por su parte, ya no confía que pague la aseguradora y sabe que de hacerlo “no va a ser todo, eso ya lo que perdí, lo perdí. Ya he vivido tres inundaciones y la pasada dijeron que me iban a pagar y nada, me quedé esperando, entonces, de verdad espero que paguen, aunque sea lo poco”, dice.

“Esperamos que sí paguen, que no nada más nos den palmaditas en la espalda, porque sí necesitamos el dinero, si lo tuviéramos ya nos iríamos corriendo, pero no es el caso, aquí estamos”, enfatiza Juan Carlos Sánchez.