Un grupo de vecinos de la colonia Guerrero se manifestó en la glorieta de Simón Bolívar, en la alcaldía Cuauhtémoc, para expresar su inconformidad ante la reciente reubicación de un punto cannábico en esa zona.

Los inconformes denunciaron que, a menos de 24 horas de su instalación, ya se han registrado riñas y altercados, además de que el olor de la marihuana invade sus hogares, afectando la tranquilidad de la comunidad.

“Nos están afectando en nuestras casas, huele todo el tiempo, ya ha habido pleitos y tenemos miedo por la cercanía de escuelas; es muy fácil que los niños tengan acceso a los estupefacientes”, expresó una de las vecinas durante la protesta.

Al grito de ”¡Clara Brugada, que fumen en tu casa!”, los manifestantes bloquearon ambos sentidos de Paseo de la Reforma y su cruce con la calle Violeta, lo que afectó la circulación vehicular y provocó interrupciones en el servicio de la Línea 7 del Metrobús.

Los vecinos aseguraron que ya habían solicitado la reubicación del punto cannábico con anterioridad, logrando que fuera retirado. Sin embargo, acusan que fue reinstalado sin previo aviso ni acuerdos claros.

“Ya nos habían quitado a los que estaban ahí y ahora otra vez los pusieron. No firmamos ninguna minuta, no hay compromiso firmado. Nos dicen que hagamos una junta hasta el viernes en Pino Suárez con vecinos de otra zona, pero no es lo mismo. No queremos palabras, queremos garantías ya.”

Finalmente, los vecinos hicieron un llamado a los medios de comunicación para que sean testigos del proceso y evitar que, según sus palabras, “nos vuelvan a hacer mensos”.

La próxima mesa de diálogo con autoridades está programada para este viernes, aunque los manifestantes insisten en que se requiere una solución inmediata.

