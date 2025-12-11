El secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton Falcón, afirmó que se trabaja con autoridades del Estado de México para avanzar en la armonización de políticas homologadas entre ambas entidades, que permitan tener un mejor control vehicular, mayor seguridad y eficiencia en algunos trámites.

En entrevista con EL UNIVERSAL, aseveró que desde la presentación del presupuesto del año pasado se ha avanzado en temas que buscan “encaminarnos en una política fiscal armónica” entre la CDMX y el Estado de México.

Por ejemplo, en el caso del impuesto ecológico —que se implementa para reducir emisiones contaminantes— se mantuvieron condiciones muy similares en ambas entidades, tanto en tarifa como características; lo mismo se busca respecto al subsidio en la tenencia.

“Estamos buscando en nuestra actualización, además de un beneficio para las y los capitalinos, buscar una armonización; ya hemos dado pasos en este sentido y vamos a seguir trabajando para buscar esta armonización no solamente entre la Ciudad y el Estado de México, sino en la Zona Metropolitana”, indicó.

Como parte del Paquete Económico 2026, el gobierno central planteó ampliar el subsidio de la tenencia para automóviles de hasta 638 mil pesos con IVA, valor factura.

Con ello, la administración capitalina prevé duplicar la cantidad de vehículos emplacados, de 150 mil unidades particulares que se dan de alta en promedio actualmente, a poco más de 300 mil para 2026.

Juan Pablo de Botton consideró que la ciudadanía se beneficiaría mucho de tener políticas homologadas, toda vez que permitirán tener un mejor control vehicular en la zona, además de mayor seguridad y eficiencia en la realización de trámites en la materia.

Resaltó que tanto la Ciudad de México como la entidad mexiquense son “actores muy importantes” en la metrópoli, por lo que hay una interrelación continua entre ambas, y se tienen conversaciones continuas respecto a diversos temas fiscales.

Esto, luego de que el secretario de Finanzas del Estado de México, Óscar Flores Jiménez, adelantó que en breve firmará un convenio con la Ciudad de México en materia de control vehicular y multas de tránsito, el cual permitirá obtener recursos adicionales aproximadamente de 590 millones de pesos.

De acuerdo con el secretario del Estado de México, se buscaba unificar criterios y armonizar las sanciones en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como aplicar medidas que mejoren la conectividad, reduzcan tiempos de traslado y hacer frente a la contaminación.

“En la Ciudad de México tenemos en puerta un convenio que estaremos llevando a cabo en próximas fechas para revisar el tema de control vehicular y el convenio de multas de tránsito, son recursos del orden de 590 millones de pesos adicionales que tendrán un destino específico, fortaleceremos los programas de bienestar”, reveló.

El secretario de finanzas mexiquense incluso anticipó que también se firmarán convenios con otras entidades como Morelos, Puebla e Hidalgo.