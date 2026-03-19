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Cuajimalpa contará con una nueva ruta de transporte con unidades eléctricas que mejorará la movilidad en la zona colindante con el Tren El Insurgente y en Santa Fe.

El secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García, y el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos sostuvieron una reunión de trabajo para la implementación de un transporte público interno en Santa Fe, que conectará con El Insurgente.

Detalló que se proyecta un sistema de transporte público interno con dos circuitos que conectarán puntos estratégicos en la zona de Santa Fe, así como la estación del Tren Interurbano, facilitando traslados para que sean más ágiles y accesibles.

Este sistema de transporte operará con autobuses eléctricos y contará con paradas seguras y señalizadas. También se contemplan mejoras en el entorno peatonal.

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