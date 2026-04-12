Nuevamente usuarios del Metro reportaron retrasos en el paso de los trenes y aglomeraciones, particularmente en la Línea 3 del Metro que corre de Indios Verdes a Universidad.

El viernes, el caos registrado en la red del Metro se debió a que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) realizó un paro escalonado, es decir, trabajadores no laboraron horas extra, dejando fuera de circulación a 97 trenes en toda la red.

Ayer, el sindicato indicó que sábado y domingo trabajarán normal y será hasta el lunes cuando retomen las medidas de exigencia, como ausencias de personal, para que el Gobierno capitalino asuma acuerdos que favorezcan sus demandas laborales.

“El servicio es normal en todas las líneas. Reanudamos nuestras protestas el próximo lunes. Y si no responden, aumentaremos las mismas”, indicó el SNTSTC a EL UNIVERSAL.

Sin embargo, a lo largo del día, usuarios reportaron retrasos en el paso de los trenes en las líneas 3 y 1 de 20 hasta 30 minutos de espera.

“Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, informó el Metro a través de su cuenta de X.

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