Usuarios de la Línea 1 del Metro en la terminal de Pantitlán siguen optando por el transporte alterno, como el Mexibús, ante la suspensión de las rutas de RTP y pese a que opera la Línea Rosa hasta Isabel La Católica.

Mientras, en el primer día de operación, la ruta de la RTP que prestará servicio desde Observatorio a Balderas, ya que cerrará este jueves 9 de noviembre para dar paso a la segunda etapa de modernización, lució vacía.

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL en la estación terminal Pantitlán de la Línea 1, se observó un mayor número de pasajeros en comparación con la semana pasada, sin que se registraran problemas para abordar los trenes.

Sin embargo, afuera, algunos usuarios prefieren el servicio emergente para evitar ir en los vagones, pero que los bajen en Isabel La Católica, subirse en un RTP, para poder reingresar en Balderas.

“La línea no está funcionando aún al 100, entonces aparte de todo hay que bajarse, creo que en Isabel la Católica, y luego de ahí a Balderas y la verdad yo estoy mal de mi columna, entonces con este me bajo en Balderas directo, entro al Metro, a Chapultepec y Mariano Escobedo”, comentó Martha.

A lo largo de la línea, en la estación Isabel la Católica, se habilitó un paradero, donde personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y del Metro explican a los usuarios y reparten folletos con información del próximo cierre en el tramo Salto del Agua-Observatorio y las diferentes rutas de las unidades de apoyo.

El cambio tomó por sorpresa a algunos pasajeros, quienes desconocían que las unidades ya operan con varias rutas alternas.

“¿A Observatorio? No, no sabía hasta ahorita que me explicaron. Me voy a ir en el RTP porque por mi rodilla no puedo subir y bajar escaleras”, comentó María Teresa.

Alrededor del mediodía personal de la Secretaría de Movilidad colocó señalizaciones con las rutas de las unidades en el paradero Isabel la Católica del servicio alterno, previo al inicio de la segunda etapa de modernización de la Línea 1.

Dichas rutas son; Isabel la Católica-Chapultepec, Isabel la Católica-Tacubaya e Isabel la Católica-Observatorio, según los letreros recién colocados.

Las autoridades resaltaron que el cierre de las estaciones de la segunda etapa de renovación será el 9 de noviembre a las 23:00 horas.