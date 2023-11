Algunos usuario de la Línea 1 del Metro desconocen el servicio alterno de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo comprendido entre Isabel la Católica y Observatorio.

“A Observatorio; no, no sabia hasta ahorita que me explicaron. Me voy a ir en el RTP porque por mi rodilla no puedo subir y bajar escaleras” comentó María Teresa, quien fue informada sobre la operación del servicio alterno al salir de la estación Isabel la Católica.

En el paradero acondicionado para los autobuses de la RTP, personal de la Policia Bancaria e Industrial (PBI), y del Metro, explican a los usuarios y reparten folletos con información del próximo cierre y las diferentes rutas de las unidades.

De la estación Isabel la Católica salen camiones con al menos cuatro destinos señalados; Balderas, Chapultepec, Tacubaya y Observatorio.

Colocan señalizaciones con nombres de rutas

Personal de la Secretaría de Movilidad coloca señalizaciones con las rutas de las unidades que saldrán en el paradero de Isabel la Católica previo al inicio de la segunda etapa de modernización de la Línea 1 del Metro.

En la terminal, habilitada en el bloque de carriles de la derecha de Izazaga, se observan letreros con al menos tres rutas brindadas por las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Isabel la Católica - Chapultepec, Isabel la Católica - Tacubaya e Isabel la Católica - Observatorio, son las rutas señaladas en los letreros recién colocados.

Foto: Gaspar Betancourt/ EL UNIVERSAL

