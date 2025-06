En una hora, quien quiera comprar o vender un automóvil o una motocicleta tiene un documento avalado por la fiscalía capitalina en el que se detalla que la unidad no tiene reporte de robo, la serie del motor no está remarcada y que el vehículo no se utilizó en algún hecho ilícito.

“Está muy bueno, porque ahora cualquiera te quiere vender cosas en Facebook y ya ves que a cada rato los roban, ahora con esto, el que de verdad quiera vender cosas limpias, se le cita aquí y sin bronca”, dijo Artemio, quien llegó buscando datos de una motocicleta que quiere adquirir.

El módulo para la compra segura que reabrió la semana pasada la fiscalía capitalina está en Iztapalapa, está a unos metros de [Monumento] Cabeza de Juárez y junto a todos los corralones donde van a parar los autos y motos infraccionados.

Los usuarios empiezan a conocer el sistema y algunos se acercan con desconfianza a preguntar qué documentos piden, cómo es el proceso de revisión y sobre todo, qué es lo que se revisa. “Alguno de estos son coyotes o tienen carros que no son del todo legal, entonces vienen a sacar un poco de información para saber si arreglan o no, pero aquí todo es transparente”, dice uno de los peritos que revisa a detalle cada auto que entra.

Los que saben que todo tienen legal, sin problema entran: autorizan a que se revise el número de serie del motor, que coincidan con los que están en las puertas y en otro “punto clave” que pocos saben pero que es primordial, luego en cuestión de minutos se busca en el sistema que el carro este limpio, también se le aplican químicos especiales para “detallar” que el número de serie no esté alterado, “luego vienen y quieren que demos diagnósticos mecánicos o recomendaciones de si un carro saldrá bueno o no, pero eso ya no nos toca”, dice el perito.

Para evitar estas situaciones, en las afueras de las nuevas oficinas hay enormes letreros en los que se advierte que todo el servicio es gratuito.

Para hacer la revisión hay que registrarse en un portal web y llevar toda la documentación necesaria, si alguien llega sin cita no es atendido, a menos que no hubiera fila y se tengan pocos registros.

“Sólo vine a preguntar más detalles, ya me dijeron todo y creo que el sábado vengo con tiempo. Quiero vender mi moto y comprarme otra y aquí, todo es seguro”, dijo Daniel, un joven que en cuestión de minutos fue atendido.

Jorge, se dio el tiempo de hacer todo el trámite, llegó con el comprador. Si bien el trato lo hicieron a través de Facebook, el trato se cerró en ese lugar, el vehículo VW tipo SUV ingresó a un área especial donde a detalle le revisaron la documentación, checaron que las placas no tuvieran adeudos, multas, reporte de robo y en general que todo estuviera en regla.

“Creo que fue como una hora entre la revisión y que nos entregaran todo. Así el comprador está tranquilo y uno como vendedor también, ve, al final te dan este documento que dice que todo está en regla”.

“La cosa es que deben tener más de estas sucursales porque venir aquí está muy lejos, los fines de semana está lleno y nosotros, por ejemplo, perdimos medio día de trabajo, pero creo que vale la pena, así nadie pone su dinero en riesgo y el comprador se va seguro y tranquilo y nosotros, pues con dinero más seguro”, expuso Jorge, mientras “calaba” por última vez su vehículo antes de entregarlo.

La zona si bien está alejada y casi solitaria, tiene vigilancia. Afuera una patrulla ronda constantemente el lugar. Tienen registro de todo con cámaras de seguridad y vigilancia las 24 horas del día. De momento, a decir del personal, la actividad solo incrementa los fines de semana, pero auguran que conforme la ciudadanía conozca los otros puntos, las citas y el trabajo incrementara considerablemente.