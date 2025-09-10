Toluca, Méx.— El secretario del ayuntamiento de Atlacomulco, José Emmanuel Pérez Mondragón, informó que desde la mañana de este martes se colocó la pluma y la señalización para regular el paso en el cruce donde 24 horas antes se registró el choque entre un autobús y un tren.

El objetivo de esta medida es prevenir más siniestros ferroviarios como el ocurrido el lunes, el cual dejó 10 personas fallecidas y 55 lesionadas, quienes fueron trasladadas a diversas unidades de salud en San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Jocotitlán y Toluca.

El funcionario aseguró que es la primera ocasión que en el tramo de Atlacomulco se registra un accidente de esa magnitud.

“Ya el día de hoy [martes] se comenzaron a colocar las vallas, las plumas, hoy comenzaron a las 7:00 de la mañana (…) esto es por la empresa ferroviaria quien es la responsable, ya de ahí nosotros no tendríamos algo más qué opinar”, comentó.

A la par, Pérez Mondragón indicó que, para promover el buen uso de las vías de comunicación, el ayuntamiento programará reuniones con la Policía de Tránsito municipal y estatal para implementar una campaña de concientización entre la ciudadanía en general.

Respecto al apoyo que el municipio ha brindado a las víctimas, refirió que se encuentran brindando transporte con dos camionetas a quienes requieren traslados, ya sea a sus lugares de origen o a otros puntos que requieran movilizarse.

También dijo que mantienen un trabajo coordinado principalmente con los presidentes municipales de San Felipe del Progreso y San José del Rincón, para hacer las gestiones necesarias ante la empresa privada Herradura de Plata (HP) a la cual pertenece el autobús embestido.