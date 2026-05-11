A un día de la inauguración de los trabajos de renovación del Tren Ligero, que será llamado Ajolote, diversas estaciones del tramo de Xomali a Xochimilco continuaban con labores de la rehabilitación, por lo que permanecieron cerradas al público, mientras que la terminal de Tasqueña ya luce renovada.

Durante un recorrido realizado, EL UNIVERSAL observó que en el exterior de la estación Xomali había maquinaria y parte de la infraestructura permanecía inconclusa, como el techo de la propia estación.

En Periférico, aunque la estructura principal estaba terminada, todavía había escombros y piedras en las inmediaciones; situación similar se observó en La Noria, donde aún había restos de material y basura blanca cerca de las vías.

En la parada de Francisco Goitia sobre las vías se encontraba un carrete con cableado atado.

En un recorrido de EL UNIVERSAL, se constató que algunas estaciones tienen material de construcción en zona de torniquetes o vías; otras ya están listas. Foto: FOTOS: KARLA GUERRERO/EL UNIVERSAL

Hace una semana, EL UNIVERSAL publicó que las autoridades tenían previsto reabrir estaciones rehabilitadas, con motivo del Mundial, la primera semana de mayo. En un recorrido se vio que los nuevos trenes ya circulaban, pero faltaban labores en algunas estaciones. Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que la renovación del llamado Tren Ajolote sería entregada hoy.

Para el Tren Ligero se adquirieron 17 nuevas unidades que podrán acoplarse entre sí para reducir tiempos de espera y aumentar la capacidad de usuarios.

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, las obras de modernización del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) permitirán mejorar el servicio y fortalecer la movilidad con traslados más eficientes, seguros y cómodos para los usuarios.

En un recorrido de EL UNIVERSAL, se constató que algunas estaciones tienen material de construcción en zona de torniquetes o vías; otras ya están listas. Foto: FOTOS: KARLA GUERRERO/EL UNIVERSAL

La estación Tasqueña ya muestra una imagen renovada, con pintura blanca nueva y tres andenes en la estación. En las estaciones Registro Federal y Textitlán se aprecian pisos renovados, bardas en las estaciones y escaleras rehabilitadas en los accesos.

Estaciones como Huichapan y Tepepan ya lucían prácticamente listas para entrar en operación.

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