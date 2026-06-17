Metrópoli | 17-06-26 | 10:44 | Actualizada | 17-06-26 | 10:44 |

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que la Línea 1 del Trolebús implementó un servicio provisional por la presencia de manifestantes en la zona centro de la Ciudad de México.

Al momento, el servicio provisional se ofrece en dos circuitos:

  • Terminal Central del Norte a Ricardo Flores Magón
  • Terminal Central del Sur a Dr. Pascua

Las alternativas viales para la zona afectada, es caminar a la estación Doctores u Obrera de la Línea 8 del Metro, o Lázaro Cardenas de la Línea 9.

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