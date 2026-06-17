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El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que la Línea 1 del Trolebús implementó un servicio provisional por la presencia de manifestantes en la zona centro de la Ciudad de México.
Al momento, el servicio provisional se ofrece en dos circuitos:
- Terminal Central del Norte a Ricardo Flores Magón
- Terminal Central del Sur a Dr. Pascua
Las alternativas viales para la zona afectada, es caminar a la estación Doctores u Obrera de la Línea 8 del Metro, o Lázaro Cardenas de la Línea 9.
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LL
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