El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que la Línea 1 del Trolebús implementó un servicio provisional por la presencia de manifestantes en la zona centro de la Ciudad de México.

Al momento, el servicio provisional se ofrece en dos circuitos:

Terminal Central del Norte a Ricardo Flores Magón

Terminal Central del Sur a Dr. Pascua

Las alternativas viales para la zona afectada, es caminar a la estación Doctores u Obrera de la Línea 8 del Metro, o Lázaro Cardenas de la Línea 9.

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