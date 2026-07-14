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Un trolebús se impactó contra un poste la mañana de este martes sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de La Ronda, en las inmediaciones del Centro de Convenciones Tlatelolco, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.
De acuerdo con los primeros reportes, el percance únicamente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.
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La unidad permaneció en el sitio mientras personal de emergencia y de tránsito realizaba las labores correspondientes para retirar el vehículo y evitar mayores afectaciones a la circulación.
El accidente generó complicaciones viales en la zona, por lo que autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al transitar por Eje Central y utilizar vías alternas.
LL
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