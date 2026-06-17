La jefa de Gobierno, Clara Brugada, retomó ayer la audiencia ciudadana que habitualmente hacía en el Zócalo, pero ahora en el Jardín Flotante en Calzada de Tlalpan, en donde la ciudadanía —con baja asistencia— externó sus solicitudes a los secretarios y hasta a la misma mandataria.

EL UNIVERSAL constató que desde dos horas antes, los trabajadores del gobierno ya habían instalado el mobiliario para atender a la gente en el tramo que va de San Antonio Abad a la calle Chimalpopoca.

En total se colocaron 43 carpas. A su llegada, la jefa de Gobierno solicitó a su equipo remover las vallas que dividían el tránsito del Jardín Flotante, para que la ciudadanía pudiera caminar y acceder a la audiencia sin problemas.

Al lugar arribaron distintos capitalinos a exponer sus solicitudes, mismos que se enteraron por redes sociales y en alcaldías; tal es el caso de una vecina de la colonia Guerrero, quien comentó a este diario que le costó trabajo llegar al Jardín Flotante. Mencionó que buscaba exponer un caso que afecta al condominio donde vive, ya que desde hace dos años solicitó la ayuda de la mandataria, misma que nunca llegó.

“Yo vivo aquí en la Ciudad de México y me costó mucho trabajo llegar aquí [Jardín Flotante]. Yo le solicité ayuda por una invasión de áreas comunes, que me orientaran. Me mandan con un tal Inti Muñoz y nunca me recibió. Me dijeron que me atendían en tres semanas y nunca me atendieron, que se iban a comunicar conmigo. Por eso estoy muy enojada, muy molesta con la gente del gobierno”, dijo.

“Estoy enojada con la jefa de Gobierno, porque desde hace dos años le dije lo de las áreas comunes, que nos causan problemas. Es un predio de dos edificios con tres departamentos cada uno, llegó una señora salvadoreña y quería dinero porque iba a hacer mejoras, entonces la escalera de nuestro edificio fue cerrada e hizo un cuarto muy chico ahí. No creo mucho que me atiendan [resuelvan] y el Invi ni quiere trabajar”, agregó.

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Siguen obras

A casi una semana de que inició el Mundial, los trabajos en el Jardín Flotante continúan. En la zona de Chabacano no se observaron trabajadores y las maquinarias fueron trasladadas a dos calles de la estación del Metro; no obstante, sí hay presencia de trabajadores en los andenes de la estación y en los jardines de la Calzada Flotante, donde siguen plantando y colocando macetas.

Además, las escaleras de acceso al Jardín Flotante —que se encuentran a dos calles de Chabacano— siguen sin ser abiertas, pese a que los trabajos de pintura ya están listos.

Sobre la Calzada San Antonio Abad, en dirección norte y sur, las escaleras tienen bloqueado el acceso con vallas. Por ello las alternativas de acceso y salida son: Metro San Antonio Abad; dos escaleras ubicadas en Tlaxcoaque y una más que conecta con Cerrada Fray Servando Teresa de Mier.

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