Más Información

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Diputados aprueban por unanimidad reforma para expedir ley contra extorsión; pasa al Senado

Diputados aprueban por unanimidad reforma para expedir ley contra extorsión; pasa al Senado

Toluca, Estado de México.- De acuerdo con datos de la coordinación estatal del bienestar Estado de México, hasta este martes 15 pacientes de los 21 que se encontraban internados en el fueron trasladados a la clínica particular Mía, por parte de la aseguradora de la empresa Herradura de Plata, la cual se vio involucrada en el choque con el tren de la empresa Canadian Pacific Kansas City (CPKC) de México, en Atlacomulco.

La autoridad detalló que en dicho hospital solo permanecen 6 pacientes de los cuales en las próximas horas, en tanto los otros 3 fueron reportados como estables.

Lee también:

Entre la lista de las personas trasladadas a dicha clínica particular figura el nombre del conductor Gustavo Alfredo Bautista Vences quién presuntamente permanece en este lugar recibiendo atención médica.

Hasta el momento se contabilizan 39 pasajeros los que fueron ingresados a clínicas particulares.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses