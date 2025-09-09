Toluca, Estado de México.- De acuerdo con datos de la coordinación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social bienestar Estado de México, hasta este martes 15 pacientes de los 21 que se encontraban internados en el Hospital General de Atlacomulco fueron trasladados a la clínica particular Mía, por parte de la aseguradora de la empresa Herradura de Plata, la cual se vio involucrada en el choque con el tren de la empresa Canadian Pacific Kansas City (CPKC) de México, en Atlacomulco.

La autoridad detalló que en dicho hospital solo permanecen 6 pacientes de los cuales 3 podrían ser dados de alta en las próximas horas, en tanto los otros 3 fueron reportados como estables.

Lee también: VIDEO: Momento exacto en que un tren arrolla autobús en Atlacomulco; accidente deja 8 muertos y 45 heridos

Entre la lista de las personas trasladadas a dicha clínica particular figura el nombre del conductor Gustavo Alfredo Bautista Vences quién presuntamente permanece en este lugar recibiendo atención médica.

Hasta el momento se contabilizan 39 pasajeros los que fueron ingresados a clínicas particulares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr