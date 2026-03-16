Cuautitlán, Méx.— La señora Karina Alférez logró recuperar su vehículo en 2024, luego de poco más de un año de litigio con la empresa Grúas Chavarría, S.A. de C.V., la cual no le entregaba un Chevrolet Aveo que fue remitido a un corralón por un abuso de autoridad de la policía municipal de Cuautitlán México, mismo que pudo comprobar.

Karina Alférez mencionó en entrevista que incluso después de recuperar su unidad, tuvo que pasar por otro proceso administrativo, ya que la empresa gruyera reportó el vehículo como robado a pesar de no ser los propietarios.

La mujer recordó que fue en marzo de 2023 cuando se le ponchó la llanta de su automóvil en el puente de la avenida Ferrocarriles, en Cuautitlán México. En ese momento llegaron policías para decirle que la apoyarían; sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario, pues la llevaron a la Dirección de Seguridad Pública, donde le pidieron 18 mil pesos.

El arrastre de la unidad desde donde quedó con la llanta ponchada hacia la comisaría no fue mayor a los dos kilómetros, y por ello se negó a pagarles; el automóvil fue llevado a un corralón de la empresa ubicado en la colonia Colinas del Lago, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Pasó más de un año del conflicto legal con Grúas Chavarría, S.A. de C.V., y Karina terminó logrando un acuerdo para que le devolvieran la unidad, pues necesitaba volver a trabajar, ya que mediante el vehículo salía a vender productos higiénicos y, al ser madre soltera de dos hijos, debía generar recursos.