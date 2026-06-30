Tultepec, Méx.— Tras una protesta de más de 12 horas en la estación Teyahualco del Tren Felipe Ángeles, donde permitieron el acceso libre a los usuarios, vecinos de Tultepec lograron la liberación del pago de las afectaciones a sus viviendas, causada por la obra ferroviaria, por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Desde las 05:00 horas del lunes, alrededor de 80 habitantes llegaron a las inmediaciones de la estación y tomaron la entrada.

Con una bandera de México, comenzaron las consignas exigiendo a la Conavi que pague los daños ocasionados.

“En total resultaron afectadas 155 casas, a 46 ya no les depositaron el segundo y tercer pago”, explicó Jonathan García, representante de la colonia de Diez de Junio del municipio.

Los acuerdos de compensación quedaron establecidos desde el año pasado, pero no se cumplieron en su totalidad, de acuerdo con lo expresado por los inconformes.

A la estación acudieron representantes de la Conavi, así como del Gobierno del Estado de México y la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes quienes acordaron con los inconformes revisar las casas afectadas con los Asesores Técnicos de Conavi, y el miércoles habrá reunión con representantes de las instituciones para darles la calendarización de los pagos.

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