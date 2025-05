La madrugada del viernes la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero quedó desierta. La estructura metálica que cayó la tarde del jueves por los fuertes vientos, fue retirada en su totalidad.

Para las personas que pasaban por esa zona era un asombro que no se reportaran personas fallecidas, pues algunos de los testimonios señalaron que había una persona colgada cuando se vino abajo la estructura.

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

"Les dio miedo, la verdad, ahora ya no habrá festejos", dijo una vendedora de churros, mientras platicaba con un cliente.

La señora Maribel dijo que minutos antes de que pasara el accidente, ella se encontraba en ese punto vendiendo cigarros.

Ahora cuenta con sorpresa que, si se hubiera sentado en las sillas, otra cosa hubiera pasado.

"Iba cruzando, y bueno, no me pasó nada. Un muchacho estaba colgado. Dije no, no, no va a pasar nada, y cuando iba pasando ¡pafff!", narró la señora.

Se alegró de que, a pesar del accidente, no se hayan registrado muertes.

