El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y lo particular el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 tras un largo debate, en el que no faltaron las críticas y descalificaciones.

Esta discusión comenzó a las 01:40 horas y terminó a las 05:52 horas de este viernes. Al final, este presupuesto, prácticamente similar al enviado por el jefe de Gobierno, Martí Batres, fue avalado con 44 votos a favor de Morena, aliados y el PRI, y 14 en contra del PAN y Movimiento Ciudadano.

Este Presupuesto de Egresos asciende a 267 mil 965 millones 350 mil 437 pesos y se repartirá entre dependencias, órganos desconcentrados, autónomos, alcaldías, movilidad y otras áreas

Las alcaldías recibirán 49 mil 252 millones de pesos, lo que es un 7.9% más con respecto a este año, pero menor a lo que la mayoría solicitaba.

“En esta Legislatura, a propuesta del gobierno de la Ciudad, de manera constante cada año se ha incrementado el presupuesto a las alcaldías de manera contante y no se ha premiado ni castigado políticamente a ninguna alcaldía independientemente del origen partidario de su titularidad, como sucedió en administraciones y Legislaturas pasadas”, dijo al fundamentar el dictamen la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Valentina Batres.

Este presupuesto prevé dar mil millones de pesos adicionales al Instituto de Vivienda (Invi), el cual alcanzará cuatro mil 741 millones de pesos, que se destinarán a la vivienda de interés social, así como al programa de ayuda para rentas con la finalidad de continuar apoyando a las familias y promover la cohesión comunitaria. “El objetivo es evitar la migración de familias de la Ciudad de México y asegurar que tengan acceso a hogares adecuados en la Ciudad”, señaló.

A pesar de que en 2024 será año electoral, el Instituto y el Tribunal Electoral no obtuvieron los recursos solicitados. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) demandaba dos mil 974 millones y el TECDMX 529 millones; no obstante, se les dieron dos mil 100 y 357 millones, respectivamente.

Morena y aliados justificaron esta cantidad al asegurar que es mayor al del año en curso, que no es electoral.

El Congreso local había solicitado un presupuesto de mil 995 millones de pesos y sólo se le autorizaron mil 701 millones, por lo que se aprobó en comisiones la incorporación de un artículo transitorio para asegurarse recursos adicionales para su fondo de retiro por el final de Legislatura.

Este artículo Décimo Cuarto Transitorio estipula que, considerando el término de la II Legislatura, y los compromisos que ello conlleva para sus trabajadores, al cierre del primer trimestre del año se realizará la evaluación del avance en la captación de ingresos y estimaciones, conforme a los indicadores económicos de la Ciudad, y “se otorgarán todos los recursos presupuestales para tales fines”.

Debate presupuestal saca filias y fobias

Durante la discusión del dictamen en lo particular, salieron a relucir las filias y fobias del PRI contra Movimiento Ciudadano y de Morena contra el PAN.

Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, presentó una reserva para dar recursos a la captación de agua de lluvia en viviendas y escuelas, a la Comisión de Búsqueda, a las poblaciones en situación de calle, población migrante y zoológicos.

Tania Larios, del PRI, refutó que esta reserva era una simulación y producto de la conveniencia política. “El compañero de Movimiento Ciudadano no lucha, únicamente lucha producto de la conveniencia y de la escena política, lo cual deriva en una absurda y grotesca simulación, y eso para quienes no luchan o solamente luchan una vez cuando les conviene, sólo se les puede llamar simuladores, se les puede llamar payasos y se les debe de llamar cínicos, y a esos no los queremos ni en la Ciudad de México, ni en este país”.

Esto fue aprovechado por Valentina Batres, de Morena, para posicionarse y comparar Benito Juárez con Iztapalapa, y recalcar que se ha hecho más obra pública en la alcaldía gobernada por su partido. Asimismo, criticó que se quieran hacer reservas a las 2:30 horas en el pleno y no en comisiones.

Federico Döring, coordinador de los panistas, evidenció que es una canallada que Morena diga esto, pues ellos acordaron que sólo se presentará una reserva en comisiones y las demás en pleno.

Por último, Martha Ávila, criticó a la Priscila Vera, coordinadora de comunicación social del PAN, por estarlos grabando.

Mientras se daba esta discusión, la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, le pidió al diputado de Izquierda Liberal, Gonzalo Espina, bajarle a su música o usar audífonos para que permitiera hablar al orador, a lo que Royfid Torres solicitó: “Si le ayudan a picarle, creo que no puede apretar los botones”.

En este sentido, en otro momento de la discusión, la panista Daniela Álvarez presentó otra reserva y criticó a diputados de Morena por estarse comportando como si estuvieran en la cantina, y acotó: “No hablo precisamente de quien ya se retiró”, haciendo alusión de nueva cuenta a Espina Miranda.

En total se presentaron 30 reservas de la oposición, pero ninguna se aprobó. Con esta aprobación del Presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos y Código Fiscal, se avaló por completo el paquete presupuestal 2024.

