Tultepec, Méx.- Un grupo de transportistas bloquea de manera parcial la caseta de cobro T1 Tultepec del Circuito Exterior Mexiquense, para exigir al gobierno del Estado de México apoye con soluciones por la presunta invasión de derroteros y rutas de dos empresas.

La protesta se concentra en dirección a Ecatepec y en dirección a Huehuetoca, lo que afecta la circulación, pues solo hay paso en dos carriles de la vialidad de cuota, en ambos sentidos.

Los manifestantes expusieron que los transportistas afectados por la supuesta invasión de rutas son las empresas “Servicios Expreso S. A. de C. V.” y “Cometa de Oro S.A. de C. V. “, quienes “históricamente trabajan en los municipios de Zumpango, Tonanitla, Nextlalpan, Tecámac (ruta Ojo de Agua, fraccionamiento Urbi Villa del Campo), Ecatepec (ruta Central de Abastos) y llegando a diversos destinos, incluyendo la estación Xaltocan del tren Suburbano”.

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Un grupo de transportistas bloquea de manera parcial la caseta de cobro T1 Tultepec del Circuito Exterior Mexiquense. Foto: especial

“Cabe señalar que, aunado a la invasión de rutas y derroteros, ‘Autotransportes San Pedro Santa Clara' utiliza a grupos armados y con señalamientos de delincuencia organizada para agredir con toda impunidad a operadoras y despachadoras de las empresas de nuestros compañeros para posicionarse por la fuerza de las bahías de ascenso y descenso que tienen autorizadas”, señalaron.

Además, explicaron que la manifestación que realizan en el Circuito Exterior Mexiquense la hicieron como una acción de resistencia y denuncia para dar visibilidad a la problemática “que puede desembocar en un conflicto social y político innecesario”.

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