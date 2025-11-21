Tultepec, Méx.— Ante el poco espacio para circular por la avenida Doctores del ejido de Teyahualco, conductores de vehículos de carga como tráileres y camiones repartidores de productos, optan por subirse a las vías del tren de carga para poder pasar.

Vecinos de la comunidad atribuyen la problemática a la construcción de naves industriales que han proliferado en los últimos cinco años, así como a una posible mala planeación en las obras del Tren México-AIFA.

Lo anterior, debido a que el espacio de la avenida Doctores fue reducido y actualmente sólo puede circular un vehículo, en una vialidad de dos sentidos, razón por la que ya han ocurrido accidentes automovilísticos.

Señalaron que la circulación se colapsa también porque el puente vehicular Matamoros —el cual forma parte de las obras complementarias del proyecto ferroviario al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles— no ha sido concluido y ayudaría a que las unidades de carga crucen por ahí.

“La construcción del puente va bien lento y ahí jamás les paramos con las protestas que hicimos”, comentó Isidro Morales, vecino de Teyahualco.