Fátima Bosch es la nueva Miss Universo; México tiene su cuarta corona

Miss Universe 2025: “Que nadie te haga dudar de tu valor”; las respuestas de Fátima Bosch en la sesión de preguntas

“México, México”: así ruge Tabasco mientras Fátima Bosch compite por Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025; sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

Tultepec, Méx.— Ante el poco espacio para circular por la avenida Doctores del ejido de Teyahualco, conductores de vehículos de carga como tráileres y camiones repartidores de productos, optan por subirse a las vías del tren de carga para poder pasar.

Vecinos de la comunidad atribuyen la problemática a la construcción de naves industriales que han proliferado en los últimos cinco años, así como a una posible mala planeación en las obras del Tren México-AIFA.

Lo anterior, debido a que el espacio de la avenida Doctores fue reducido y actualmente sólo puede circular un vehículo, en una vialidad de dos sentidos, razón por la que ya han ocurrido accidentes automovilísticos.

Señalaron que la circulación se colapsa también porque el puente vehicular Matamoros —el cual forma parte de las obras complementarias del proyecto ferroviario al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles— no ha sido concluido y ayudaría a que las unidades de carga crucen por ahí.

“La construcción del puente va bien lento y ahí jamás les paramos con las protestas que hicimos”, comentó Isidro Morales, vecino de Teyahualco.

