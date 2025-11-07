Más Información

Naucalpan, Mex.- Por primera vez el tendrá concreto hidráulico, ya que el gobierno municipal de Naucalpan anunció que comenzará este viernes con la de un tramo de casi 2 kilómetros.

De acuerdo a lo informado por el Ayuntamiento de Naucalpan, el tramo a intervenir a partir de hoy será en los carriles laterales que va de Río San Joaquín a la , iniciando a las 8:00 de la noche.

“A fin de disminuir las molestias a los usuarios y debido a los trabajos, se cerrará la vía, por un tiempo estimado de 40 días, por lo que se les sugiere tomar vías alternas”, precisó el gobierno municipal.

Las labores se realizarán mediante dos frentes de trabajo, que estarán en el Periférico Norte las 24 horas del día, agregó la autoridad local.

Y para un manejo eficiente del tiempo programado, explicaron que los dos frentes estarán trabajando para la pavimentación con concreto hidráulico en el sentido de sur a norte y de norte a sur.

El tramo a intervenir de Río San Joaquín a la Avenida Primero de Mayo es de aproximadamente 1 kilómetro, por lo que estarán interviniendo alrededor de 2 kilómetros en total al tratarse de un proyecto que contempla el sentido en dirección Tlalnepantla y en dirección Toreo.

