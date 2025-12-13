Tultitlán, Mex.- Por el décimo aniversario del inicio de operaciones de la Línea II del Mexibús, este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la carrera Mexi 2025, razón por la que la Vía José López Portillo permanecerá cerrada.

La empresa Transcomunicador, concesionaria de dicha línea del Mexibús, informó que de 5:00 a 11:00 de la mañana habrá cierre en la vialidad, en el sentido que va de Ecatepec a Tultitlán.

Y en el sentido de Tultitlán a Ecatepec, sí habrá circulación de automóviles, para permitir el paso mientras se desarrolla la carrera atlética de 5, 10 y 15 kilómetros.

Para la carrera se estima la participación de aproximadamente 2 mil personas, quienes se registraron de manera gratuita.

La salida, anunciada para las 7:00 de la mañana, será simultánea desde las estaciones Cartagena, Héroes Canosas y DIF Ecatepec, para llevar a la única meta estipulada que estará ubicada en la terminal Lechería, en el municipio de Tultitlán.

